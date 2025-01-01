Меню
Цитаты из сериала Война и мир

[последние слова]
Пьер Безукров [за кадром] Говорят, что страдания — это несчастья. Но если бы меня спросили, остался бы я тем, кем был до того, как меня взяли в плен, или прошел бы через всё это снова? Я бы сказал: ради Бога, дайте мне снова быть пленным.
Пьер Безукров Пойдём, сядем, поедим и поблагодарим за наше хорошее счастье.
Пьер Безукров [за кадром продолжение] Когда наши жизни идут не так, как нужно, мы представляем, что в них всё потеряно. Но это только начало чего-то нового и хорошего. Пока есть жизнь, есть счастье. Многое... много ещё впереди.
[первые слова]
Анна Павловна Шерер Но, мой дорогой друг, как ты можешь быть таким спокойным? Этот... этот монстр, Бонапарт - теперь он пересёк границу с Австрией, и... кто может сказать, что следующей не станет Россия.
