Пьер Безукров[за кадром] Говорят, что страдания — это несчастья. Но если бы меня спросили, остался бы я тем, кем был до того, как меня взяли в плен, или прошел бы через всё это снова? Я бы сказал: ради Бога, дайте мне снова быть пленным.
Пьер БезукровПойдём, сядем, поедим и поблагодарим за наше хорошее счастье.
Пьер Безукров[за кадром продолжение] Когда наши жизни идут не так, как нужно, мы представляем, что в них всё потеряно. Но это только начало чего-то нового и хорошего. Пока есть жизнь, есть счастье. Многое... много ещё впереди.
[первые слова]
Анна Павловна ШерерНо, мой дорогой друг, как ты можешь быть таким спокойным? Этот... этот монстр, Бонапарт - теперь он пересёк границу с Австрией, и... кто может сказать, что следующей не станет Россия.