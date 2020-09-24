В 1 сезоне 9 серии сериала «Взрыв» Женя ищет способы подзаработать. Ему поручают помочь в продаже некой ценной вещи. Сделка оканчивается погоней. Выясняется, что иностранный посол изнасиловал девушку и в руки Жени попадает компромат.
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