В 1 сезоне 6 серии сериала «Взрыв» Вадим учится играть в баскетбол, несмотря на свою инвалидность. Мать мальчика просит Женю почаще навещать ее сына. Для охраны жильцов мужчина решает устроить постоянное дежурство в подъезде.
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