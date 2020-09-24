В 1 сезоне 5 серии сериала «Взрыв» Валера убеждает друга, что ни в чем не виноват. Лена обнаруживает чужих людей в своей квартире. Оказывается, вторую комнату сдали, так как девушка не сдержала обещаний. Теперь сожителя никак не выгнать.