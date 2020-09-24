В 1 сезоне 4 серии сериала «Взрыв» Лене угрожают, обвиняя в том, что остались без денег по ее вине. Оказывается, в полицию забрали чемодан с чем-то ценным, что очень нужно преступникам. Женя вызывается помочь Лене, но пока не знает как.