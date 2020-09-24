В 1 сезоне 3 серии сериала «Взрыв» девушка Лена хочет покончить с собой, выпрыгнув из окна. Ее останавливает женщина, уверяя, что потеря близких еще не конец. При обыске обломков практически ничего не нашли, и один из жильцов очень рад этому факту.