В 1 сезоне 3 серии сериала «Взрыв» девушка Лена хочет покончить с собой, выпрыгнув из окна. Ее останавливает женщина, уверяя, что потеря близких еще не конец. При обыске обломков практически ничего не нашли, и один из жильцов очень рад этому факту.
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