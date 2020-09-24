В 1 сезоне 16 серии сериала «Взрыв» на собрании жильцы обсуждают, стоит ли отдавать флешку с компроматом полиции или устроить самосуд. Практически все голосуют за убийство виновника взрыва. Чем закончится сериал и какая судьба ждет жильцов?
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