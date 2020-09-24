В 1 сезоне 14 серии сериала «Взрыв» Наташе угрожают расправой, если она не расскажет все, что знает. Девушка теряет ребенка, получив нервный срыв по вине полицейского. Взрыв является делом рук Петрова, в чем убеждены все жильцы.