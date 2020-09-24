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Киноафиша Сериалы Взрыв Сезоны Сезон 1 Серия 14

Взрыв 2020 14 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 24 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 1 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 1 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 8 октября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 8 октября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 15 октября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 15 октября 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 22 октября 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 22 октября 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 29 октября 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 29 октября 2020
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 5 ноября 2020
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 5 ноября 2020
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 12 ноября 2020
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 12 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 14 серии сериала «Взрыв» Наташе угрожают расправой, если она не расскажет все, что знает. Девушка теряет ребенка, получив нервный срыв по вине полицейского. Взрыв является делом рук Петрова, в чем убеждены все жильцы. 

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