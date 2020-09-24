В 1 сезоне 13 серии сериала «Взрыв» Антону приходит сообщение с требованием увидеться возле стройки. Наташа становится единственным человеком, осведомленным о месте встречи. Полина предлагает Вадиму прогуляться по парку.
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