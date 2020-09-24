В 1 сезоне 12 серии сериала «Взрыв» Лелик постоянно думает о произошедшей драке. На общем собрании жильцов обсуждают произвол местных чиновников. Валера помогает в поиске виновников. Вера успокаивает Лену, убеждая, что ничего страшного не произошло.
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