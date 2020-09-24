Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Волшебники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Взрыв Сезоны Сезон 1 Серия 12

Взрыв 2020 12 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 24 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 1 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 1 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 8 октября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 8 октября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 15 октября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 15 октября 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 22 октября 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 22 октября 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 29 октября 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 29 октября 2020
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 5 ноября 2020
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 5 ноября 2020
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 12 ноября 2020
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 12 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Взрыв» Лелик постоянно думает о произошедшей драке. На общем собрании жильцов обсуждают произвол местных чиновников. Валера помогает в поиске виновников. Вера успокаивает Лену, убеждая, что ничего страшного не произошло. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Бизнес по-казахски в Турции 4 комментария
Ночь в магазине ужастиков
Ночь в магазине ужастиков 13 комментариев
Плохие парни
Плохие парни 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши