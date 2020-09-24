В 1 сезоне 11 серии сериала «Взрыв» Вера думает, что во взрыве дома виновен американский посол, желающий ее убить из-за компрометирующего видео. На месте взрыва планируют строить торговый центр. Возможно, именно застройщик виноват в трагедии.
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