В 1 сезоне 10 серии сериала «Взрыв» посол объявляет охоту на Женю и Веру. Антон сообщает Вере, что в ее квартире произошел потоп, Женя считает, что это ловушка. Вадик впервые смог сделать пару шагов самостоятельно и теперь будет усиленно заниматься.