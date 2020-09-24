В 1 сезоне 10 серии сериала «Взрыв» посол объявляет охоту на Женю и Веру. Антон сообщает Вере, что в ее квартире произошел потоп, Женя считает, что это ловушка. Вадик впервые смог сделать пару шагов самостоятельно и теперь будет усиленно заниматься.
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