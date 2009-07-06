В 4 сезоне 7 серии сериала «Вызов» Хромов и Ольга присоединяются к Игорю для расследования загадочных исчезновений. Спецгруппа пытается логически объяснить «испарения» людей и выяснить, каким образом с делом связана странная мелодия.
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