В 4 сезоне 6 серии сериала «Вызов» устанавливается, что пропавшие без вести исчезли после прослушивания одинаковой мелодии. Все жертвы связаны с искусством, а местный чудак пытается убедить лейтенанта Лямина, что люди просто телепортируются.
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