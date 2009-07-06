В 4 сезоне 6 серии сериала «Вызов» устанавливается, что пропавшие без вести исчезли после прослушивания одинаковой мелодии. Все жертвы связаны с искусством, а местный чудак пытается убедить лейтенанта Лямина, что люди просто телепортируются.