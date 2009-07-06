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Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 4 Серия 6

Вызов 4 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Вызов»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 6 июля 2009
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 6 июля 2009
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 7 июля 2009
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 7 июля 2009
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 8 июля 2009
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 8 июля 2009
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 9 июля 2009
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 9 июля 2009
О чем cерия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Вызов» устанавливается, что пропавшие без вести исчезли после прослушивания одинаковой мелодии. Все жертвы связаны с искусством, а местный чудак пытается убедить лейтенанта Лямина, что люди просто телепортируются.

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