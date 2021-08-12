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Постер к сериалу Выжившие
Постер к сериалу Выжившие
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Киноафиша Сериалы Выжившие
Выжившие (2021 - …) Выжившие 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 6 часов 40 минут
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О чем сериал

Российский провинциальный город сталкивается с необъяснимым вирусом – в течение нескольких дней погибает огромное количество людей. У выживших оказывается поражен участок мозга, который отвечает за сон. Теперь те, кто спит более двух часов, рискуют больше никогда не проснуться. Вскоре в городе начинаются проблемы с электричеством и запасами еды, а криминальные банды берут власть в свои руки. Несколько человек намерены покинуть это место и отыскать загадочный Институт, где они надеются получить ответы на свои вопросы.

Выжившие - трейлер
Выжившие
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Анна Слю
Анна Слю
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Выжившие - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Кадры из сериала
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