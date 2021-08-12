Российский провинциальный город сталкивается с необъяснимым вирусом – в течение нескольких дней погибает огромное количество людей. У выживших оказывается поражен участок мозга, который отвечает за сон. Теперь те, кто спит более двух часов, рискуют больше никогда не проснуться. Вскоре в городе начинаются проблемы с электричеством и запасами еды, а криминальные банды берут власть в свои руки. Несколько человек намерены покинуть это место и отыскать загадочный Институт, где они надеются получить ответы на свои вопросы.