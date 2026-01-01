Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле

Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше

Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч

5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино

Если у вас интуиция круче, чем у Холмса и Брагина: 5 детективов, в которых невозможно найти убийцу до самого финала

Пореченков теперь Раст Коул: Kion снял российского «Настоящего детектива» — получилась «добротная чернуха»

До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье

Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять

«Детектив в духе Агаты Кристи», но на современный лад: 7 серий смотрятся залпом — и вы точно не угадаете убийцу

Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше