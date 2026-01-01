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Актёры 1 сезона сериала «Война на западном направлении» (1990)

Актеры сериала «Война на западном направлении» Вся информация о сериале
Виктор Степанов
Виктор Степанов Viktor Stepanov
Арчил Гомиашвили
Арчил Гомиашвили Archil Gomiashvili
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов Mikhail Ulyanov
Олег Савкин
Олег Савкин Ołeh Sawkin
Тарадайкин, Игорь Георгиевич Igor Taradaikin
Александр Быструшкин
Александр Быструшкин Aleksandr Bystrushkin
Владимир Седов
Владимир Седов Vladimir Sedov
Николай Олейник
Николай Олейник Mykola Oliynyk
Степан Олексенко
Степан Олексенко Stepan Oleksenko
Павел Морозенко Pavel Morozenko
Сергей Десницкий Sergiej Desnitski
Павел Махотин Pavel Makhotin
Александр Милютин Oleksandr Milyutin
Vladimir Bamdasov
Розстальный, Виталий Григорьевич Vitali Rosstalnoy
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