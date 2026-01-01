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Война на западном направлении
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Война на западном направлении» (1990)
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Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Война на западном направлении»
Вся информация о сериале
Виктор Степанов
Viktor Stepanov
Арчил Гомиашвили
Archil Gomiashvili
Михаил Ульянов
Mikhail Ulyanov
Олег Савкин
Ołeh Sawkin
Тарадайкин, Игорь Георгиевич
Igor Taradaikin
Александр Быструшкин
Aleksandr Bystrushkin
Владимир Седов
Vladimir Sedov
Николай Олейник
Mykola Oliynyk
Степан Олексенко
Stepan Oleksenko
Павел Морозенко
Pavel Morozenko
Сергей Десницкий
Sergiej Desnitski
Павел Махотин
Pavel Makhotin
Александр Милютин
Oleksandr Milyutin
Vladimir Bamdasov
Розстальный, Виталий Григорьевич
Vitali Rosstalnoy
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