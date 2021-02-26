Во 2 сезоне 6 серии сериала «Война семей» Арина и Вадим подыскивают жениха Татьяне. В это же время Дима решается на супружескую измену, а Даша все больше начинает подозревать Марию в убийстве… Но насколько верны ее первоначальные догадки?