Во 2 сезоне 15 серии сериала «Война семей» Стася шантажирует Лену в надежде, что та выпросит у Миши квартиру для нее. Вадима пытаются спасти от армии, ради этого Мария делает деловое предложение Андрею, а тот предлагает сделку Пельменю.
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