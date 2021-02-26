Во 2 сезоне 15 серии сериала «Война семей» Стася шантажирует Лену в надежде, что та выпросит у Миши квартиру для нее. Вадима пытаются спасти от армии, ради этого Мария делает деловое предложение Андрею, а тот предлагает сделку Пельменю.