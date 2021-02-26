Во 2 сезоне 11 серии сериала «Война семей» Стася насильно сажает Михаила на жесткую диету, однако он втайне от всех все-таки срывается. Увы, последствия этого срыва оказываются плачевными. Лена убеждена, что Дима знает об ее измене.
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