Во 2 сезоне 9 серии сериала «Вне игры» команда «Локомотив-2» делает успехи, но выиграть матч им пока не удается. Фил говорит Ольге, что у ребят нет психологии победителей и, забив первый гол, они просто не верят, что смогут одержать победу.
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