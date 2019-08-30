Во 2 сезоне 9 серии сериала «Вне игры» команда «Локомотив-2» делает успехи, но выиграть матч им пока не удается. Фил говорит Ольге, что у ребят нет психологии победителей и, забив первый гол, они просто не верят, что смогут одержать победу.