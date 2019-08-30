Во 2 сезоне 8 серии сериала «Вне игры» на совещании другие тренеры поднимают Фила на смех. Родители игроков, которые часто приходят посмотреть тренировки, возмущаются из-за того, что он недооценивает их детей. Фил из окна слышит их разговоры.