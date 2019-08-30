Во 2 сезоне 7 серии сериала «Вне игры» Фил во сне мучается кошмарами, связанными с футболом. Сестра Саши Лиза хочет расстаться с Денисом. Саша запирает ее в комнате, чтобы не дать им возможности увидеться до тренировки, но той удается выбраться.
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