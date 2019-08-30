Во 2 сезоне 18 серии сериала «Вне игры» Полина провернула аферу с контрактами, чтобы освободить Рому от обязательств перед Германом. Игроки «Локомотива-2» показывают Филу фотографии Дениса со сборов и учат его пользоваться социальными сетями.
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