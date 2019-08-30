Во 2 сезоне 16 серии сериала «Вне игры» Герман хочет стать футбольным агентом Дениса. К нему приходит отец Дениса, возмущенный условиями контракта, но Герману удается договориться с ним. Фил советует Саше оформить аналогичный договор с Денисом.
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