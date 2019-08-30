Во 2 сезоне 12 серии сериала «Вне игры» Саша хочет помириться с Полиной, он готов простить ей измену, но она не может вернуться. Лизу отчитывают за плохие фотоснимки. Она болезненно воспринимает критику и жалуется на непрофессиональный объектив.