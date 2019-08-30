Во 2 сезоне 11 серии сериала «Вне игры» в команде конфликт. Половина игроков требуют, чтобы Фил назначил другого капитана. Фил принимает решение устроить голосование. Саша настаивает, чтобы Фил сам назначил Дениса, но он не поддается на уговоры.
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail