В 1 сезоне 1 серии сериала «Вне игры» главный герой работает в футбольном клубе, но он совсем потерял веру в российский спорт. В свободное время Фил пьет и проигрывает свои деньги. Однако встреча с преданным фанатом футбола Сашей меняет его жизнь.
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