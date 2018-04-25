В 1 сезоне 1 серии сериала «Вне игры» главный герой работает в футбольном клубе, но он совсем потерял веру в российский спорт. В свободное время Фил пьет и проигрывает свои деньги. Однако встреча с преданным фанатом футбола Сашей меняет его жизнь.