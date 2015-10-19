Идеальны для летних вечеров: 10 самых популярных турецких ромкомов за последние 10 лет

Почему Миядзаки не любит «Властелин колец»: культовый автор возмутился тем, что показали на экране, но японцы с ним не согласны

Вы думали, Борисов — лучший актер современности? Нет. И даже не Кологривый. Кинокритик назвал того, кто поистине завораживает

Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха

Уже круче, чем «Человек из стали»: новый «Супермен» оказался не провалом — фанатам комиксов зашло

Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают

«Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было

Не клоун, не злодей, а катастрофа: Пеннивайз из «Оно» страшнее Крюгера, Джейсона и Чужого вместе взятых — его происхождение доказывает, почему

Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе

Это вам не «Ночной дозор»: Тимур Бекмамбетов приложил руку к худшему Sci-Fi 2025 года (и, возможно, в истории) — кино получило 0/100