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Влюбленные женщины 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Влюбленные женщины
Киноафиша Сериалы Влюбленные женщины Сезоны Сезон 1

Влюбленные женщины 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Влюбленные женщины»

В 1 сезоне сериала «Влюбленные женщины» сюжет строится вокруг четырех подруг, которые знают друг друга с самого детства. Блестящий врач Катя, Тамара, которая воспитывает двоих детей, талантливый юрист Светлана и риелтор Евгения – каждая из этих героинь мечтает встретить свою вторую половинку и стать счастливой. Однако отношения женщин с противоположным полом зачастую складываются довольно драматическим образом. Вчетвером им предстоит пройти ряд жизненных испытаний, чтобы обрести наконец то, чего они так желают.

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Влюбленные женщины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2015
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2015
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2015
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2015
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2015
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2015
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2015
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2015
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
21 октября 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 октября 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 октября 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 октября 2015
График выхода всех сериалов
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