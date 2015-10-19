В 1 сезоне сериала «Влюбленные женщины» сюжет строится вокруг четырех подруг, которые знают друг друга с самого детства. Блестящий врач Катя, Тамара, которая воспитывает двоих детей, талантливый юрист Светлана и риелтор Евгения – каждая из этих героинь мечтает встретить свою вторую половинку и стать счастливой. Однако отношения женщин с противоположным полом зачастую складываются довольно драматическим образом. Вчетвером им предстоит пройти ряд жизненных испытаний, чтобы обрести наконец то, чего они так желают.