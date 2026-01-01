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Вайолет Эвергарден
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Вайолет Эвергарден» (2018)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Вайолет Эвергарден»
Вся информация о сериале
Юи Исикава
Yui Ishikawa
Ая Эндо
Aya Endou
Ая Эндо
Aya Endo
Юто Уэмура
Yûto Uemura
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Даисукэ Намикава
Daisuke Namikawa
Azusa Tadokoro
Hidenobu Kiuchi
Минори Тихара
Minori Chihara
Харука Томацу
Haruka Tomatsu
Коки Утияма
Koki Uchiyama
Сумирэ Морохоси
Sumire Morohoshi
Аяко Кавасуми
Ayako Kawasumi
Тосико Савада
Toshiko Sawada
Косэи Хирота
Kôsei Hirota
Кэндзиро Цуда
Kenjiro Tsuda
Наоя Носака
Naoya Nosaka
Мами Хорикоси
Mami Horikoshi
Мами Кояма
Mami Koyama
Синтаро Асанума
Shintarô Asanuma
Сатоси Миками
Satoshi Mikami
Саяка Сэнбонги
Sayaka Senbongi
Вакана Ковака
Wakana Kowaka
Riki Kagami
Сюнсукэ Сакуя
Shunsuke Sakuya
Yasunori Matsumoto
Такуя Инагаки
Takuya Inagaki
Субару Кимура
Subaru Kimura
Тикахиро Кобаяси
Chikahiro Kobayashi
Тони Аццолино
Tony Azzolino
Кира Баклэнд
Kira Buckland
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