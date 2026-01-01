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Актёры 1 сезона сериала «Вайолет Эвергарден» (2018)

Актеры сериала «Вайолет Эвергарден» Вся информация о сериале
Юи Исикава
Юи Исикава Yui Ishikawa
Ая Эндо Aya Endou
Ая Эндо
Ая Эндо Aya Endo
Юто Уэмура Yûto Uemura
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Даисукэ Намикава
Даисукэ Намикава Daisuke Namikawa
Azusa Tadokoro
Hidenobu Kiuchi
Минори Тихара Minori Chihara
Харука Томацу Haruka Tomatsu
Коки Утияма
Коки Утияма Koki Uchiyama
Сумирэ Морохоси Sumire Morohoshi
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми Ayako Kawasumi
Тосико Савада Toshiko Sawada
Косэи Хирота Kôsei Hirota
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда Kenjiro Tsuda
Наоя Носака Naoya Nosaka
Мами Хорикоси Mami Horikoshi
Мами Кояма
Мами Кояма Mami Koyama
Синтаро Асанума Shintarô Asanuma
Сатоси Миками Satoshi Mikami
Саяка Сэнбонги
Саяка Сэнбонги Sayaka Senbongi
Вакана Ковака Wakana Kowaka
Riki Kagami
Сюнсукэ Сакуя Shunsuke Sakuya
Yasunori Matsumoto
Такуя Инагаки Takuya Inagaki
Субару Кимура
Субару Кимура Subaru Kimura
Тикахиро Кобаяси
Тикахиро Кобаяси Chikahiro Kobayashi
Тони Аццолино Tony Azzolino
Кира Баклэнд Kira Buckland
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