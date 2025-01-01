Меню
Сериалы
Грешники
Цитаты
Цитаты из сериала Грешники
Freddie Thornhill
Так с кем ты только что болтал по телефону?
Stuart Bixby
С мамой, если тебе так интересно. Она была очень расстроена.
Freddie Thornhill
Почему, ты наконец-то рассказал ей о нас?
Stuart Bixby
Я жду подходящего момента.
Freddie Thornhill
Прошло сорок восемь лет!
Stuart Bixby
И подходящего момента не было!
[повторяемая реплика]
Stuart Bixby
[к Аш] Ты помнишь нашу подругу Вайолет?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Дерек Джекоби
Derek Jacobi
