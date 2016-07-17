В 1 сезоне 5 серии сериала «Завучи» засомневавшись в методике воспитания Нила, Белинда организовывает «кружок правды», что приводит его просто в бешенство. В то же время Ли злится на коллегу за то, что он упустил возможность уничтожить директора.
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