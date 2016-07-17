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Киноафиша Сериалы Завучи Сезоны Сезон 1 Серия 5

Завучи 2016 - 2017 5 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Завучи»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 июля 2016
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 24 июля 2016
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 31 июля 2016
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 7 августа 2016
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 14 августа 2016
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 21 августа 2016
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 28 августа 2016
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 сентября 2016
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 18 сентября 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Завучи» засомневавшись в методике воспитания Нила, Белинда организовывает «кружок правды», что приводит его просто в бешенство. В то же время Ли злится на коллегу за то, что он упустил возможность уничтожить директора. 

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