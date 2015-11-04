В 1 сезоне 8 серии сериала «Великая» главная героиня находится в изоляции в собственной спальне, за ней присматривают гвардейцы, в том числе Орлов. Придворные все больше беспокоятся за будущее страны, поведение Петра внушает сильнейшие сомнения.
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