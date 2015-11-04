В 1 сезоне 5 серии сериала «Великая» Екатерина отдает ребенка царице, однако маленький Павел находится в фактической изоляции от матери. Героиня сильно переживает по этому поводу. Но еще больше ее удручает то, что Петр изменяет ей с другой женщиной.