В 1 сезоне 5 серии сериала «Великая» Екатерина отдает ребенка царице, однако маленький Павел находится в фактической изоляции от матери. Героиня сильно переживает по этому поводу. Но еще больше ее удручает то, что Петр изменяет ей с другой женщиной.
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