В 1 сезоне 11 серии сериала «Великая» новый правитель постепенно разрушает страну. Екатерина понимает, что такими темпами в скором времени от России просто ничего не останется. В отчаянии она просит гвардейцев помочь в осуществлении сложного плана.
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