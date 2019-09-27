В 4 сезоне 9 серии сериала «Ван Хельсинг» действия переносятся в прошлое. За день до наступления апокалипсиса Джек вела жизнь обычной девушки-подростка. Вместе с классом она направлялась на турнир по стрельбе, но по пути столкнулась с вампирами.