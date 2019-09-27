В 4 сезоне 8 серии сериала «Ван Хельсинг» родственницы оказываются в шаге от смерти. Выясняется, что в руках у создателя Вайолет и Джек есть три вырванные страницы с информацией о способе уничтожения Дракулы. Но где они спрятаны?
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