В 4 сезоне 8 серии сериала «Ван Хельсинг» родственницы оказываются в шаге от смерти. Выясняется, что в руках у создателя Вайолет и Джек есть три вырванные страницы с информацией о способе уничтожения Дракулы. Но где они спрятаны?