В 4 сезоне 7 серии сериала «Ван Хельсинг» родственницы Вайолет и Джек смиряются с тем фактом, что были созданы из пробирки в лаборатории. Три поколения древнего рода Ван Хельсинг объединяются для совместной схватки со старейшиной Сэмом и Оракулом.
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