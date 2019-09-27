В 4 сезоне 7 серии сериала «Ван Хельсинг» родственницы Вайолет и Джек смиряются с тем фактом, что были созданы из пробирки в лаборатории. Три поколения древнего рода Ван Хельсинг объединяются для совместной схватки со старейшиной Сэмом и Оракулом.