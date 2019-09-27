В 4 сезоне 6 серии сериала «Ван Хельсинг» Аксель и Фил мчатся через пустыню, пытаясь спасти Дженнифер от Макса. По пути союзники сталкиваются со стаей вампиров, выдавая свое местоположение и попадая в плен. Удастся ли им сбежать из заточения?
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