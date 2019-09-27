В 4 сезоне 3 серии сериала «Ван Хельсинг» Аксель встречает Макса, который предлагает ему работу по контрабанде алкоголя и оружия. Джек подвергается укусу вампира, но не умирает. Фил сталкивается со своей бывшей супругой Дженнифер.
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