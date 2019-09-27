В 4 сезоне 2 серии сериала «Ван Хельсинг» обстоятельства сталкивают Ванессу с новой группой людей, сражающейся с вампирами. Здесь героиня встречает двух необычных девушек, предположительно связанных с ее древним родом.
Related video
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Авторизация по e-mail