В 4 сезоне 13 серии сериала «Ван Хельсинг» совместными усилиями Вайолет и Джек открывается портал в Царство тьмы графа Дракулы. Последствия данного поступка пагубно отражаются на судьбах их союзников. Что же произошло внутри на самом деле?
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