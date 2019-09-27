В 4 сезоне 12 серии сериала «Ван Хельсинг» раскрываются новые детали первоначального плана Хансена. Он готовил заговор против Дракулы еще с момента обращения, а создание Вайолет и Джек должно было стать финальной точкой в борьбе с повелителем тьмы.