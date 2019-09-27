В 4 сезоне 10 серии сериала «Ван Хельсинг» выясняется, что в плену Вайолет и Юлиуса ждет участие в гладиаторских боях, транслируемых для загадочной аудитории. Между тем Аксель объединяется с Джек для поисков места проведения этого турнира.