В 4 сезоне 10 серии сериала «Ван Хельсинг» выясняется, что в плену Вайолет и Юлиуса ждет участие в гладиаторских боях, транслируемых для загадочной аудитории. Между тем Аксель объединяется с Джек для поисков места проведения этого турнира.
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