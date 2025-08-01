Меню
Вампиры средней полосы
Пьют кровь и сидят в печенках: «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона (без права на продолжение)
Как бы Стоянов не старался в кадре, но проект закрывается.
Написать
1 августа 2025 21:40
Уральские вурдалаки, травники и охотники: в «Вампирах средней полосы 3» деду Славе придется несладко
Новые враги не готовы мириться с методами правления смоленских коллег.
2 комментария
3 июля 2025 17:38
Оживили и забыли: 3 сезон «Вампиров средней полосы» лишился одной из главных звезд — объясняем непростую причину
Сами шоураннеры, при этом, молчат.
Написать
21 мая 2025 15:42
Над «Как приручить бизона» потрудились сразу две вампирши: очень зловещее совпадение
В карьере этих актрис были противоречивые роли.
Написать
31 августа 2024 13:00
Несколько больших актеров наотрез отказались играть в «Вампирах средней полосы»: причина неоднозначна
Хитовое семейное фэнтези могло получиться совсем другим.
Написать
25 августа 2024 19:45
