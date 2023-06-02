В 3-м сезоне сериала «Валерия» продолжается история писательницы, которая переживает кризисный период жизни. Ее покинула муза, и она никак не может дописать свой роман. Кроме того, между ней и супругом началось эмоциональное охлаждение, и им становится все тяжелее делать вид, что ничего не происходит. Валерия находит убежище у трех своих лучших подруг, Кармен, Лолы и Нереи, которые поддерживают ее. Вместе с ними главная героиня погружается в вихрь эмоций. Благодаря их помощи Кармен совершает творческий прорыв. Женщины вместе переживают удивительные приключения и находят любовь.