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Валерия 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Валерия
Киноафиша Сериалы Валерия Сезоны Сезон 3

Valeria 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 3-й сезон сериала «Валерия»

В 3-м сезоне сериала «Валерия» продолжается история писательницы, которая переживает кризисный период жизни. Ее покинула муза, и она никак не может дописать свой роман. Кроме того, между ней и супругом началось эмоциональное охлаждение, и им становится все тяжелее делать вид, что ничего не происходит. Валерия находит убежище у трех своих лучших подруг, Кармен, Лолы и Нереи, которые поддерживают ее. Вместе с ними главная героиня погружается в вихрь эмоций. Благодаря их помощи Кармен совершает творческий прорыв. Женщины вместе переживают удивительные приключения и находят любовь. 

 

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Валерия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Девичник The Bachelorette Party
Сезон 3 Серия 1
2 июня 2023
Баланс Balance
Сезон 3 Серия 2
2 июня 2023
Конец The End
Сезон 3 Серия 3
2 июня 2023
Мне это знакомо I Was There
Сезон 3 Серия 4
2 июня 2023
Я тебя съем Taste You
Сезон 3 Серия 5
2 июня 2023
Признание The Word
Сезон 3 Серия 6
2 июня 2023
Взросление Getting Old
Сезон 3 Серия 7
2 июня 2023
Решение The Decision
Сезон 3 Серия 8
2 июня 2023
График выхода всех сериалов
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