Во 2 сезоне 6 серии сериала «Валерия» главная героиня ужасно переживает из-за своего творческого кризиса и проблемах в отношениях. Тем временем Кармен и Борхе начинают ссориться, так и не найдя достойной квартиры для жизни. Нереа делает важный шаг.
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