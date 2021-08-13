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Валерия 2020 - 2023 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Валерия»
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Сезон 2 / Серия 1 13 августа 2021
В любой непонятной ситуации — пиши
Сезон 2 / Серия 2 13 августа 2021
Книга — это не просто книга
Сезон 2 / Серия 3 13 августа 2021
На виду
Сезон 2 / Серия 4 13 августа 2021
Переплавка
Сезон 2 / Серия 5 13 августа 2021
Лучшая тортилья
Сезон 2 / Серия 6 13 августа 2021
Мерцание
Сезон 2 / Серия 7 13 августа 2021
Отражение
Сезон 2 / Серия 8 13 августа 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Валерия» главная героиня ужасно переживает из-за своего творческого кризиса и проблемах в отношениях. Тем временем Кармен и Борхе начинают ссориться, так и не найдя достойной квартиры для жизни. Нереа делает важный шаг.

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