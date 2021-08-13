Во 2 сезоне сериала «Валерия» главная героиня решает вернуться в Мадрид, чтобы в первую очередь разобраться в своих отношениях. Тем временем Кармен переживает за свое будущее с Борхе, ведь они претендуют на одну и ту же вакансию. В другом месте Нереа ужасно ругается со своей соперницей, а в ходе ссоры между ними пролетает едва заметная искра. Лола готовится дать второй шанс своему бывшему парню, а Адри выбирает крайне необычную тему для своей будущей выставки. По ходу развития событий главной героине удается-таки выпустить книгу и даже подумать о ее сиквеле.