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Валерия 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Валерия
Киноафиша Сериалы Валерия Сезоны Сезон 2

Valeria 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Валерия»

Во 2 сезоне сериала «Валерия» главная героиня решает вернуться в Мадрид, чтобы в первую очередь разобраться в своих отношениях. Тем временем Кармен переживает за свое будущее с Борхе, ведь они претендуют на одну и ту же вакансию. В другом месте Нереа ужасно ругается со своей соперницей, а в ходе ссоры между ними пролетает едва заметная искра. Лола готовится дать второй шанс своему бывшему парню, а Адри выбирает крайне необычную тему для своей будущей выставки. По ходу развития событий главной героине удается-таки выпустить книгу и даже подумать о ее сиквеле.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Валерия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Перестать убегать Dejar de huir
Сезон 2 Серия 1
13 августа 2021
В любой непонятной ситуации — пиши Si no sabes qué hacer, escribe
Сезон 2 Серия 2
13 августа 2021
Книга — это не просто книга Un libro no es un libro
Сезон 2 Серия 3
13 августа 2021
На виду Expuesta
Сезон 2 Серия 4
13 августа 2021
Переплавка Fundición
Сезон 2 Серия 5
13 августа 2021
Лучшая тортилья Tortilla challenge
Сезон 2 Серия 6
13 августа 2021
Мерцание Titilar
Сезон 2 Серия 7
13 августа 2021
Отражение Reflejo
Сезон 2 Серия 8
13 августа 2021
График выхода всех сериалов
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