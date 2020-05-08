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Киноафиша Сериалы Валерия Сезоны Сезон 1 Серия 6

Валерия 2020 - 2023 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Валерия»
Самозванка
Сезон 1 / Серия 1 8 мая 2020
Знаки
Сезон 1 / Серия 2 8 мая 2020
Аляска
Сезон 1 / Серия 3 8 мая 2020
Пруд
Сезон 1 / Серия 4 8 мая 2020
Мистер Чампи
Сезон 1 / Серия 5 8 мая 2020
Мистер Гриб
Сезон 1 / Серия 6 8 мая 2020
Посылка
Сезон 1 / Серия 7 8 мая 2020
Многоточие
Сезон 1 / Серия 8 8 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Валерия» признание Лолы провоцирует очередной конфликт. Между тем Валерия ощущает прилив энергии. Она отправляется на встречу с издателем, чтобы поговорить о ее романе. В феминистском сообществе Нереа начинается скандал.

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