В 1 сезоне 6 серии сериала «Валерия» признание Лолы провоцирует очередной конфликт. Между тем Валерия ощущает прилив энергии. Она отправляется на встречу с издателем, чтобы поговорить о ее романе. В феминистском сообществе Нереа начинается скандал.
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