В 1 сезоне 3 серии сериала «Валерия» атмосфера накаляется. Отношения между Валерией и ее супругом Адри крайне напряженные, и девушка отправляется на выставку вместе со своим любовником Виктором. Кармен приходит на осмотр нового жилья.
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